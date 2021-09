Sport-Neustart nach Corona

Pflege- und Gesundheitsmanagement

Sachsen. Zum Start des Wintersemesters 2021/22 bieten die Asklepios Kliniken Sachsen in Kooperation mit der Fachhochschule Dresden (FHD) erstmalig ein gefördertes, berufsbegleitendes Studium »Pflege- und Gesundheitsmanagement (B.A.)« an. Das Angebot richtet sich an Studieninteressierte, die mit einem international hoch anerkannten Hochschulabschluss Fach- und Führungsaufgaben in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen übernehmen möchten. Dabei trägt er der besonderen Situation Berufstätiger Rechnung, indem die Präsenzzeiten an der Hochschule in der Regel auf zwei Wochenenden im Monat und eine einwöchige Präsenzphase am Ende des Semesters begrenzt sind. »Mit dem Angebot möchte Asklepios seinen Mitarbeitern weitere berufliche Perspektiven bieten, ohne dass sie das Unternehmen verlassen müssen«, so Susanne Graudenz, Regionalpflegedirektorin. »Nach dem erfolgreichen Absolvieren des Bachelorstudiengangs können sie beispielsweise neue Aufgaben als Stations- oder Pflegedienstleitung oder als Pflegeexpertinnen wahrnehmen.« – »Die Kooperation mit den Asklepios Kliniken eröffnet uns die Möglichkeit, die theoretischen Inhalte unseres Studiengangs optimal in einen praktischen Kontext aus dem Klinikalltag zu setzen«, fügt Prof. Dr. rer. pol. Christoph Scholz, Rektor der FHD, hinzu. Anmeldungen für den Studiengang sind noch bis zum 30. September möglich.

