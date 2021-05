Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Auch nach sehr langer Zeit der Humor-Enthaltsamkeit. Warum also nicht auch neue Wege beim Auftrittsort gehen und die Zoo-Sommerbühne nutzen? Die Comedians, SchauspielerInnen, KabarettistInnen und MusikerInnen des Comedy & Theater Clubs, die eigentlich ihr Domizil im Gewölbekeller des Kügelgenhauses auf der Hauptstraße haben, sind optimistisch, dass viele neugierige Zuschauer kommen werden.

„KannMannSutra?“ fragen Die NotenDealer am 28. und 29. Mai und starten damit das neue Format. Weitere Vorstellung sind am 3./5. Juni, 11./12. Juni, 18./19. und 25./26. Juni geplant, dann treten u.a. Kathy Leen und Holger Miersch, Matthias Machwerk und Ellen Schaller auf.

Im Juli sind jeden Freitag und Samstag Vorstellungen geplant, Beginn ist jeweils 19.30 Uhr (auch im Mai/Juni).

Im Preis von 25 € ist der Zoo-Eintritt ab 17:30 Uhr enthalten, so dass die Gäste vor der Vorstellung

entspannt die Tiere besuchen können. Für das kulinarische Wohlergehen sorgt die Elbe-Zeit-Gastronomie. Eine Regenvariante für den Gewitter-Notfall gibt es auch.

Den Ticket-Vorverkauf läuft bereits, Infos auch unter 0351 – 46 44 877

25. Mai auch umgebucht werden.