Sommerradeln mit dem ADFC

Los geht's am 21. August mit der Tour »Westliches Oberlausitzer Bergland« rund um Pulsnitz. Die 65-km-Tour (Schwierigkeit: ein Fahrradsymbol) beinhaltet eine Anreise mit der Regiobahn nach Pulsnitz.

Eine Woche später, am 29. August, folgt die gemütliche »Traditionstour zum Tag des offenen Weingutes«. Die 40-km-Tour (Schwierigkeit: zwei Fahrradsymbole) führt nach Sörnewitz und Cossebaude.

Sportlich ambitioniert wird es am 5. September beim »Höhenflug im Erzgebirge«. Per Bustransfer geht's zuerst ins tschechische Petrovice, von dort startet die Tour (Schwierigkeitsgrad: drei Fahrradsymbole) über 30 Kilometer und erkundet die Höhen des Erzgebirges im Grenzgebiet zwischen Böhmen und Sachsen. (Anmeldung für diese Tour bis 30. August).