Auch in diesem Jahr wird es beim Palais Sommer bekannte Veranstaltungen geben, aber auch sehr viel Neues. Hier ein Überblick für die kommenden fünf Wochen.

Gemeinsam mit dem Neuen Sächsischen Kunstverein e. V. realisiert der Palais Sommer 2021 die 1. Sächsische Kunstausstellung. Frank Wallburger, Vorsitzender des NSKV veranschaulichte, dass in einer Wechselausstellung Werke von 24 professionell arbeitenden Künstlern aus den sächsischen Kulturräumen im Zeitraum vom 16. Juli bis 19. August zu sehen sein werden. Das sächsische Kunst- und Kulturschaffen organisiert sich in acht Kulturräumen, zu denen die Städte Dresden, Leipzig, Chemnitz und fünf weitere Regionen zählen.

Ebenfalls neu ist die Skulpturenausstellung FAMA skulptura unter Leitung von Bildhauer Reinhard Pontius. Fünf großformatige Skulpturen von sächsischen Bildhauern begrüßen die Festivalbesucher am Japanischen Palais.

Auch das Kunstfestival NIB ART Dresden ist ein Kooperationsprojekt der beiden Institutionen. Es findet in der Zeit vom 21. bis 25. Juli an vier Orten mitten im Herzen Dresdens statt: Bespielt werden der Neumarkt, der Platz Taschenberg, der Dr.-Külz-Ring und der Dresdner Hauptbahnhof. Die Besucher können hier Konzerte, Filme und Kunst eintrittsfrei erleben.

Im Rahmen des neuen Formates Palais.Tanz findet dieses Jahr die Ballettnacht mit Tanz in all seinen Facetten statt. Auf das Publikum warten beeindruckende Darbietungen aus den Genres Ballett, Stepptanz und Contemporary..

Erstmalig findet in diesem Jahr auch das Palais Sommer Jugendcamp vom 8. bis 15. August im Park des Japanischen Palais statt. Die Veranstaltung folgt dem Motto: „Dem Glück auf der Spur" und richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahre. Acht der 15 Plätze werden von sozial benachteiligte Jugendliche vergeben.

Bewährtes bleibt

Fortgesetzt wird die Reihe der Palais Sommer Workshops, sechs Termine sind geplant, behandelt werden Themen wie Nachhaltigkeit und Glück.

2021 feiert auch der Filmwettbewerb Future Cuts beim Palais Sommer Premiere. Studierende der renommiertesten Filmhochschulen in Deutschland treten an drei Abenden im Wettbewerb an und präsentieren ihre Filme aus dem Genre „Realfilm". Im Anschluss an die Filmvorführungen können die Zuschauer ihren jeweiligen Lieblingsfilm ins Finale wählen. Dort entscheidet sich, welche Filmschaffenden am 21. August mit dem Canaletto-Publikumspreis nach Hause fahren dürfen.

Die Reihe How to order Lab Report For Chemistry Example in UK. Uk.BestEssays.com offers custom assignments writing service for British students through an extremely simple Palais.Literatur vereint Poesie, Lesungen und Poetry Slams. Die Palais.Poesie (Lyrik) bietet Lesungen junger internationaler Dichter im Park in Kooperation mit dem Literaturforum Dresden an. Beim Palais.Slam stellen junge Begabte ihre Talente zur Schau. Insgesamt wird es zwei Palais.Slams, eine Lesenacht mit Musik, eine Nachtlesung sowie einen Abend mit Palais.Poesie geben.

Die Klassiknacht knüpft an eine alte Tradition an und vereint Veranstaltungen von Oper bis Musical. Drei Veranstaltungen finden im Rahmen des Palais Sommer statt: Den Auftakt macht am 16. Juli die Aufführung von „Der Dreispitz“ des Ensemble Mediterrain, am 30. Juli spielt die Deutsche Streicherphilharmonie und am 3. August wird „Adoro – Das Herz Lateinamerikas in seinen Liedern“ aufgeführt.

Die Yoga-Sessions im Park des Japanischen Palais ziehen mittlerweile bis zu 500 Interessierte an. Daher entwickelten die Organisatoren das Format Yoga im Park auf der legendären Cockerwiese weiter und erschließen damit einen neuen Ort. Yoga findet dort im Festivalzeitraum immer samstags und sonntags jeweils um 8 Uhr morgens und 17 Uhr abends statt.

Nachhaltigkeit und Inklusion

Das Festival wird noch nachhaltiger und öffnet sich noch mehr Menschen. So wird es beispielsweise keine Plastikflaschen an der Gastronomie mehr geben.Inklusion spielt auch bei der Produktion des Festivals eine große Rolle. So wird ab 2021 alles barrierefrei gebaut. Für gehörlose Menschen gibt es im Palais.Kino Filme mit Untertitelungen und Audiodeskriptionen.

Das gesamt Programm gibt's hier