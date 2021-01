Semperoper bleibt zu bis 31. MÃ¤rz

Looking for a cheap blog writing services where you can buy blog or website content? We can help. Our Best Teacher Essay will assist you with Bis 31. März bleibt die Semperoper geschlossen. Das legte am 13. Januar das Sächsische Kultusministerium fest.

Für die restliche Spielzeit 2020/21 werden die bereits angekündigten Vorstellungen abgesagt und durch einen Ersatzspielplan ersetzt. Die Semperoper gibt das neue Programm für den Zeitraum April bis Juli 2021 rechtzeitig zum 1. April bekannt. Inwieweit und in welcher Form die ursprünglich angekündigten Premieren und Vorstellungen in den Ersatzspielplan aufgenommen werden können, entscheidet sich in den nächsten Wochen.

Bereits erworbene Karten für alle abgesagten Veranstaltungen werden rückerstattet. Auf ihrer Homepage veröffentlicht die Semperoper Dresden weiterhin Hinweise zur Rücknahme bereits gekaufter Tickets und sukzessive neue Informationen bezüglich der Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

Weitere Infos auch unter 0351/4911705 sowie per E-Mail unter bestellung@semperoper.de.