Schnelltestcenter Haus der Presse

Das Deutsche Rote Kreuz Dresden startet am 29. März ein Corona-Schnelltestcenter im Haus der Presse auf der Ostraallee.

Die Testungen starten um 11 Uhr und finden dann täglich von Montag bis Sonntag jeweils von 8 bis 18 Uhr statt. Feiertags wird von 8 bis 13.30 Uhr getestet.

Bis zu 600 Corona-Schnelltests können im Testcenter durchgeführt werden. Die Terminbuchung erfolgt online unter www.corona-testzentrum-dresden.de. Um lange Wartezeiten und -schlangen zu vermeiden, ist eine vorherige Anmeldung sinnvoll.