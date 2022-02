"Schmetterlinge" erhalten Zuschuss

Die Dresdner Stadtverwaltung unterstützt die Teilnahme der DSC Volleyballerinnen an der Champions League mit 50.000 Euro. Dazu übergab Sportbürgermeister Dr. Peter Lames am 2. Februar in der Pause des Spiels gegen den polnischen Supercup-Gewinner Developres SkyRes Rzeszów einen Fördermittelbescheid an Sandra Zimmermann, Geschäftsführerin der DSC 1898 Volleyball GmbH.

»Wie in den vergangenen Jahren sind die Schmetterlinge des DSC ein tolles Aushängeschild Dresdens und die einzige Dresdner Mannschaft, die sich auf hohem internationalen Niveau beweisen darf. Gerade in den aktuell auch wirtschaftlich schwierigen Zeiten unterstützt die Landeshauptstadt Dresden daher die Teilnahme im Rahmen der Sportförderrichtlinie gern. Wir drücken die Daumen, dass die Mannschaft ihre sportlichen Ziele erreicht und möglichst weit kommt«, so Lames.

Die Förderung soll die Ausrichtung der Heimspiele der DSC Volleyball Damen in der Margon Arena anteilig finanzieren und allgemein zur Ausrichtung hochwertiger Sportveranstaltungen in der Landeshauptstadt Dresden beitragen.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.