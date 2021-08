Sauna-Saison: Ab 6. September wird's heiÃŸ

»Hier wird‘s garantiert dauerhaft heiß«, verspricht die Dresdner Bäder GmbH. Denn ab 6. September werden die Saunen wieder öffnen. Die sind zu finden im Georg Arnhold Bad (Saunalandschaft »Schwitzen zwischen Alten Meistern«), im Schwimmsportkomplex Freiberger Platz sowie in der Schwimmhalle Bühlau (Sauna Elbamare ist bereits offen). »Obwohl wir wegen der langen pandemiebedingten Schließzeiten große Einnahmeverluste hatten, werden die Eintrittspreise nicht erhöht«, verspricht Bäder-Sprecher Lars Kühl.

Die Saison in den Dresdner Freibädern endet am 5. September.