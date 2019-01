S81: Radfahren lebensgefährlich

Eislöwen feiern ersten Derbysieg der Saison

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben das DEL2-Punktspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau mit 3:2 (0:1; 1:0; 1:1; 1:0) nach Verlängerung gewonnen. Vor ausverkauftem Haus (4.412 Zuschauer) brachte Patrick Klöpper die Gäste in der 13. Minute in Unterzahl in Führung. Im zweiten Abschnitt markierte Nick Huard zunächst den Ausgleich (25.) und traf im Schlussdrittel zum 2:1 (44.), doch Rob Flick egalisierte in Überzahl den Spielstand (57.). In der Verlängerung erzielte Jordan Knackstedt den entscheidenden Treffer zum 3:2-Erfolg Eislöwen-Cheftrainer Bradley Gratton: „Beide Teams haben einen guten Auftritt gezeigt, hatten Chancen auf den Sieg. Es war ein schnelles und aktionsreiches Spiel, perfekt für die Zuschauer. Wir haben unsere Führung leider nicht über die Zeit bringen können. Es war enorm wichtig, dass wir in der Verlängerung endlich den ersten Derbysieg holen konnten. " Eispiraten-Coach Kim Collins: „Wir haben ein ausgeglichenes Spiel gesehen, beide Torhüter waren gut aufgelegt. Großchancen gab es auf beiden Seiten. Ich bin stolz, dass wir uns noch zum Ausgleich gekämpft haben. Die Verlängerung ist für uns etwas enttäuschend verlaufen. Aber letztlich bin ich mit dem Punktgewinn zufrieden." Das nächste DEL2-Punktspiel bestreiten die Dresdner Eislöwen am Freitag, 11. Januar, 19.30 Uhr, in der EnergieVerbund Arena gegen den ESV Kaufbeuren. (pm)Die Dresdner Eislöwen haben das DEL2-Punktspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau mit 3:2 (0:1; 1:0; 1:1; 1:0) nach Verlängerung gewonnen. Vor ausverkauftem Haus (4.412…