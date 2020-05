Runter vom Sofa, rein in die Semperoper!

Vermüllter Skaterpark bleibt gesperrt

Freital. Mit sofortiger Wirkung hat die Stadtverwaltung den Skaterpark am Oppelschacht in Freital-Zauckerode gesperrt. Die Anlage wurde in den vergangenen Tagen derartig zugemüllt, dass sich dieser drastische Schritt leider erforderlich macht. Momentan ist der Platz mit Flatterband und Beschilderung "Diese Anlage ist vorübergehend gesperrt" versehen. Das Aufstellen einer festen Absperrung durch Bauzäune wird derzeit geprüft. "Es ist bedauerlich, dass die, die den Skaterpark bestimmungsgemäß benutzen und sich ordentlich verhalten nun unter denen leiden müssen, die den Müll verursacht haben und sich nicht zu benehmen wissen. Aber wir sehen derzeit keine andere Möglichkeit als diese Absperrung auf unbestimmte Zeit. Denn neben dem Reinigungsaufwand ergibt sich durch die Hinterlassenschaften, wie beispielsweise Glasscherben, auch eine massive Verletzungsgefahr", erklärt Oberbürgermeister Uwe Rumberg. Die Problematik von Vandalismus und Verunreinigungen zeigt sich in unterschiedlicher Ausprägung auch auf anderen Spielplätzen und Parkgeländen im Stadtgebiet. Die Stadtverwaltung möchte daher noch einmal an die Allgemeinheit appellieren, dass jeder seinen Müll sachgerecht entsorgt und pfleglich mit den Einrichtungen und Stadtmöbeln umgeht. "Vielleicht kann die Sperrung ein Beitrag sein, dass ein Umdenken stattfindet und es ins Bewusstsein der Nutzer kommt, derartiges zu unterlassen. Auch mehr Zivilcourage zur Verhinderung oder Verfolgung von Vandalismus wäre wünschenswert", so der Oberbürgermeister. Um die Folgen von Schmierereien, Verunreinigungen, Beschädigungen, Zerstörung und Diebstahl im gesamten Stadtgebiet zu beseitigen, muss die Stadt Freital jährlich eine fünfstellige Summe aufwenden. Seit 2017 ist der Wert kontinuierlich angestiegen. Das ist Geld, das dann für andere Investitionen oder Maßnahmen nicht mehr zur Verfügung steht. Betroffen sind Parks, Grünflächen, Papierkörbe, Buswartehallen, Hundetoiletten, Spiel- und Sportgeräte, Zäune, Bänke, Bäume, öffentliche Verkehrsflächen, Stadtmöbel, Masten für Verkehrszeichen oder Straßenbeleuchtung und so weiter. (pm/Große Kreisstadt Freital)