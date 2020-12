Routine & jugendliches DraufgÃ¤ngertum

Offering high level of website & Multimedia my link by our creative team to help your business reach target audience Get Quotation Now Als ich im Sommer die Tradition von »Zimmis Einwurf« mit »Schmidtis Zeitlupe« im WochenKurier fortführte, gab es viele Stimmen, die forderten: »Aber bitte nicht nur Dynamo, denk' auch an die Kleinen!« Gesagt, erhört: An dieser Stelle ging es häufig um sogenannte Randsportarten, die in Dresden und Umgebung fast immer im Schatten der Schwarz-Gelben stehen oder um Freizeit- und Breitensport, um die Sorgen und Nöte der Vereine und Sportler gerade in Zeiten von Corona.

Dennoch habe ich derzeit nicht das Gefühl, dass es einen drastischen Einbruch geben könnte. Zu breit aufgestellt ist der Kader, den Sportdirektor Ralf Becker im Sommer zusammengebastelt hat. Die Mischung aus Routine und jugendlichem Draufgängertum, aus Integrations-Figuren, Ossis und hungrigen Perspektiv-Spielern macht die schwarz-gelbe Qualität aus, mit der zuletzt vier beeindruckende Siege in Folge zustande kamen. Elf Freunde müsst ihr sein – dass diese Fußball-Weisheit in Dresden schon der Schlüssel des Erfolges wäre, ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen. Doch

immerhin muckt keiner auf, wenn er nur auf der Bank sitzt. Jeder weiß: Die Saison ist noch lang, jeder wird gebraucht.

Im aktuellen Podcast: Dynamos, Eislöwen, Hand- und Volleyballer – Analysen und Stimmen vom Sport-

Wochenende.