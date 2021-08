Richtfest im Convivo Park

Trusted Dissertation Publikation with 100% satisfaction guarantee! Get prompt help with your academic assignments from experienced research paper Zu den 48 Wohnungen, die im Convivo Park im Dresdner Norden bereits vorhanden sind, kommen bald weitere 21 hinzu. Erst vor wenigen Tagen wurde hier an der Marienallee 10 Richtfest für den Anbau an das bestehende Gebäude der Seniorenwohnanlage gefeiert.Die neuen Wohnungen sollen schon im Frühsommer 2022 fertiggestellt sein.

Im Convivo Park können Senioren mit und ohne Pflegegrad leben. Alle Wohnungen bzw. Komfort-Appartements sind barrierefrei. Und selbst wenn der Pflegebedarf im Laufe der Jahre größer wird, braucht niemand auszuziehen, da eine pflegerische Unterstützung im gesamten Park rund um die Uhr durch den Pflegedienst vor Ort gewährt wird. So wie an den anderen 35 Convivo-Standorten bundesweit wird es auch hier an der Marienallee Kooperationen mit Gewerbetreibenden aus der Nachbarschaft (Friseur, Fußpflege, Lebensmittelhändler) geben.