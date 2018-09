REWE Frauenlauf begeistert Dresden

Dazu allerbestes Laufwetter, eine attraktive Strecke mit Top-Stimmung auf und neben der 5-km-Runde inmitten von Deutschlands Laufhauptstadt, hochmotivierte Läuferinnen und Siegerinnenzeiten, die sich sehen lassen können – dieser Frauenlauf wird ganz sicher in Erinnerung bleiben. „Mannomann! Oder besser Frau, oh Frau! Wir gratulieren allen Finisherinnen und sind selbst begeistert. Dieser Frauenlauf hat alles getoppt, was wir aus den Vorjahren kannten“, sagt André Egger von der Laufszene Events GmbH.

Die Siegerinnen aus dem Vorjahr waren erneut die Schnellsten, nur viel besser. Die 10 Kilometer, also zwei Runden am Terrassenufer entlang über die Albertbrücke bis zum Rosengarten und zurück über die Carolabrücke, gewann erneut Ina Zscherper vom Citylauf-Verein Dresden, diesmal in 36:29 Minuten. Damit lief sie gut eine Minute schneller als vor einem Jahr. Den zweiten Platz belegte Franziska Kranich vom LSV Niesky/Egz Triathlon Görlitz (41:22), Dritte wurde die Dresdnerin Franziska Marquard (43:12). Über 5 Kilometer wiederholte Sophie Kretschmer vom LAC Aschersleben, die bereits die sächsische Nachtlaufserie dominiert hat, ihren Sieg in 18:52 Minuten. Auch das ist eine deutliche Verbesserung: um satte 1:23 Minuten. Auf den Plätzen folgten Celine Noack vom Dresdner SC/Förderverein Leichtathletik (19:48) sowie Julia Goossens aus Dresden (20:10), die beide mit ihren diesmal gelaufenen Zeiten im Vorjahr noch gewonnen hätten.

Entwickelt hat sich auch der REWE Frauenlauf an sich. Erstmals konnten sich die Läuferinnen neben dem Prosecco im Ziel, natürlich weiter der Frauenlauf-Klassiker schlechthin, über eine Finishermedaille in Herzform freuen. Auch die Laufshirts, diesmal wieder im schicken Rot, hatten ein neues Design. „Der Frauenlauf“, betont Rennleiter Egger, „ist und bleibt ein echtes Erlebnis und am Samstagnachmittag die perfekte Auszeit vom Alltag.“ Am Ende gewinnen sowieso alle, sogar der gute Zweck. Fünf Cent pro gelaufenen Kilometer der Teilnehmerinnen gingen auch diesmal an Medea e.V. Bei der Siegerehrung übergaben die Frauenlauf-Organisatoren einen Scheck in Höhe von 787,75 Euro an das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum in Dresden.

Ein Video vom Start gibt's >>HIER<<

Alle Ergebnisse und Fotos unter: www.frauenlauf-dresden.de