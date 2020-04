Rad-Schutzstreifen still und leise verschwunden

38 Hot-Spots für den Landkreis

Görlitz. Im Landkreis Görlitz entstehen in den kommenden Wochen 38 WLAN-Hot-Spots an touristisch relevanten Orten. In Zukunft soll man beispielsweise am Parkplatz Rakotzsee in Gablenz, am Zinzendorfschloss in Herrnhut und am Museum in Zittau kostenlos ins Netz können. Das europaweite Vergabeverfahren ist bereits abgeschlossen. Den Zuschlag für die Errichtung der Hot-Spots erhielt die IT-Innerebner GmbH – Freekey. Gefördert wird das Projekt nach der Richtlinie Digitale Offensive. Der Freistaat trägt 80 Prozent der Kosten, den Rest tragen die 19 beteiligten Kommunen. Sie kommen auch für die Betriebskosten auf. Der Landkreis Görlitz hat das Projekt koordiniert und geht davon aus, das alle Hot-Spots spätestens im Sommer den Kommunen übergeben werden können.