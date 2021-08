Quer durch die Heide

Erfahre, welche Vorteile In A Descriptive Essay An Author als Arbeitgeber auszeichnen. Die Teilnehmer können dabei auf sechs Strecken das Landschaftsschutzgebiet „Dresdner Heide“ erobern. Von der 500 Meter und 2 Kilometer Distanz für die Kleinsten über die bei Firmen und Teams beliebten 5 und 10 Kilometer ist für jeden Teilnehmer etwas dabei. Für Laufenthusiasten bieten sich die Strecken über 15 und 22 Kilometer an. Auf den 5 und 10 Kilometern wird wieder eine Wertung für alle Freunde des Nordic Walkings angeboten.

Die Anmeldung ist ab sofort und bis zum 18. September auf dem Onlineweg über https://qdh-run.de/anmeldung möglich. Alle Kunden der Ostsächsischen Sparkasse Dresden sparen zusätzlich durch die Eingabe der IBAN bei der Anmeldung zehn Prozent. Nachträglich ist keine Rabattierung möglich. Zudem wird ein Team- und Gruppenrabatt bei der Sammelanmeldung für fünf bzw. zehn Teilnehmer angeboten.

Die Gesundheit steht an erster Stelle. Der 45. QDH wird daher unter den Schutz- und Hygienemaßnahmen der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung stattfinden. Unterstützt wird das Laufevent von REWE Michael Günther in Klotzsche & Löbtau Passage.