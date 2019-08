Pflegemesse Dresden. Jetzt Tickets sichern!

Baumarktmitarbeiter verfolgt Ladendiebe

Zittau. Zwei Diebe haben am Dienstagnachmittag in einem Baumarkt in Zittauer Ortsteil Pethau versucht, eine Säge zu stehlen. Als sie ein Mitarbeiter am Ausgang auf das 110 Euro teure Gerät ansprach, wurde es handgreiflich. Während der Mitarbeiter die Frau aufhielt, griff ihn der männliche Langfinger von hinten an und packte den Angestellten am Hals. Anschließend suchten beide Täter das weite und fuhren in ihrem Auto davon. Der Mitarbeiter wollte es jedoch dabei nicht belassen, fuhr den Dieben hinterher und informierte die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland stieß dann auf der Friedensstraße in Richtung polnische Grenze hinzu und nahm ebenfalls die Verfolgung auf. Etwa 50 Meter hinter dem Grenzübergang stoppten die Beamten schließlich das Fahrzeug und stellten die nunmehr drei Insassen. Es handelte sich um eine 50-Jährige, einen 56- sowie einen 22-Jährigen mit tschechischer Staatsangehörigkeit. Die gestohlene Säge befand sich im Fahrzeug. Die Polizei stellte das Diebesgut sicher und übergab die Täter an die polnische Polizei. „Die Polizei bedankt sich bei dem beherzten Mitarbeiter für seinen mutigen Einsatz", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.