Pflegeheime suchen dringend Helfer

Sechs Renntage in Seidnitz

Seidnitz/Dobritz. 2022 sind in Dresden sechs Rennveranstaltungen auf der Galopprennbahn geplant. Los geht's am 7. Mai und damit auf den Tag genau 131 Jahre nach dem ersten Renntag in Seidnitz im Jahr 1891. Das große Jubiläums-Fest »130 Jahre Galopprennen in Dresden-Seidnitz« wurde 2021 coronabedingt abgesagt. Das erste Highlight folgt am 18. Juni mit dem bwin BBAG-Auktionsrennen, weiter geht's mit dem bwin Sommerpreis am 7. August, einem Rennen am 27. August und dem Großen Preis der Landeshauptstadt Dresden am 24. September. Den Saison-Abschluss gibt es traditionell am Buß- und Bettag, der 2022 auf den 16. November fällt. DRV-Präsident Michael Becker hofft zudem auf einen weiteren Renntag, »wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt.«