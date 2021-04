Parkhotel wird Testzentrum

Asklepios Experten-Telefon am 21. April

Asklepios in Radeberg bietet hohe Expertise in der Altersheilkunde. In letzter Zeit ist Opa so vergesslich geworden? Und Oma kann neuerdings kaum noch eine Kaffeetasse halten, ohne dass sie den Kaffee durch ihre zittrige Hand fast verschüttet? Wer sich solche oder ähnliche Sorgen macht oder an sich selbst derartige…