Parkeisenbahn mit Maskenpflicht

So rollt die Parkeisenbahn wieder durch den Großen Garten, allerdings ist der Fahrbetrieb eingeschränkt: Die Parkbahn fährt nur Freitag bis Sonntag jeweils 13 bis 18 Uhr und Rundfahrten sind nur vom Hauptbahnhof „An der Gläsernen Manufaktur" möglich, ein Zu- oder Ausstieg unterwegs ist nicht möglich.Tickets müssen vor der Fahrt online gebucht werden und es gilt Maskenpflicht während der Fahrt.

Geöffnet sind auch wieder die Festung Xperience im einst modernsten Festungsbau Europas unter der Brühlschen Terrasse. Geöffnet ist Montag bis Sonntag jeweils 10 bis18 Uhr).

Auch das Schlossmuseum Pillnitz hat ab sofort wieder Freitag bis Sonntag, jeweils 10 bis 17 Uhr, geöffnet.

Was es zu beachten gilt

Wer das Ausstellungserlebnis Festung Xperience in der Festung Dresden oder das Schlossmuseum Pillnitz besuchen möchte, bzw. eine Rundfahrt mit der Parkeisenbahn unternehmen möchte, muss vorab ein Online-Zeitfensterticket im SBG-Onlineshop buchen. Dies ist unter https://shop.schloesserland-sachsen.de/ möglich.

Persönliche Daten werden im Sinne der Kontaktnachverfolgung gespeichert.

Gäste, die älter als 7 Jahre sind müssen ein negatives Testergebnis vorlegen, wenn sie eines der Angebote der SBG besuchen möchten. Akzeptiert werden nur Bescheinigungen aus offiziellen Testzentren. Selbstauskünfte sind nicht ausreichend. Von der Testpflicht ausgenommen sind vollständig Geimpfte

bzw. Genesene mit entsprechend gültigen Nachweisen.

Der Schlosspark Pillnitz, der Barockgarten Großsedlitz, der Klosterpark Altzella und der Schlosspark des Barockschloss Rammenau sind seit 1. April für unsere Gäste wieder kostenpflichtig geöffnet. Tickets für diese Anlagen sind ohne vorherige Terminbuchung direkt an den Kassen und in den Servicebereichen erhältlich. Für einen Besuch in den Gärten und Parks muss kein negativer Corona-Test vorgelegt werden