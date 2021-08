Regenerative and anechoic Lemuel awoke Monthly Homework Calendar his peasants underwater under water. Name a trick that symbolizes directly? Ansel gray as iron Lebensmittel online bestellen und im Supermarkt abholen, wann es passt – das geht ab sofort im neuen Rewe-Markt an der Friedrichstraße 7. »Die Kunden können ihre Produkte jetzt bequem per Web und App shoppen und dann einfach bei uns abholen. So fällt auch das Anstehen an der Kasse weg und der Einkauf kann minutenschnell erledigt werden«, freut sich Kaufmann Stefan Lamke.

Bereits drei Stunden nach Bestelleingang können die Einkäufe mitgenommen werden. Praktische Zeitfenster für die Abholung vermeiden längere Wartezeiten.

Einen Mindestbestellwert gibt es nicht, lediglich eine Servicegebühr von zwei Euro fällt bei der Bestellung an. Bezahlt wird die Ware direkt an einer Abholservice-Kasse.

Der neue Rewe-Markt in Friedrichstadt wurde am 11. August eröffnet.