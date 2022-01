Neues Stadtquartier entsteht

„Es ist eines der spannendsten städtebaulichen Gebiete seit Jahren ja vielleicht sogar Jahrzehnten“, sagt Kai Schulz von der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Dresden, über das Areal zwischen Eisenbahnstraße, Leipziger Straße, Erfurter Straße und dem angrenzenden Bahndamm in südöstlicher Richtung. Dabei handelt es sich um ein geschichtsträchtiges und denkmalwürdiges Gelände, war doch der Leipziger Bahnhof Zielbahnhof der ersten deutschen Ferneisenbahnlinie Leipzig-Dresden. Seit bereits über zehn Jahren wird um die Ansiedlung eines riesigen Globus-Supermarktes auf dem Gelände des Alten Leipziger Bahnhofes debattiert. Nun kommt es zum Flächentausch von Globus und SachsenEnergie.

Bei der Planung des neuen Stadtquartiers möchte man behutsam vorgehen und einen durchmischten und grünen Raum schaffen, der eine hohe Aufenthaltsqualität bietet und die Stadtgesellschaft eng mit einbezieht. Zudem sollen zeitgemäße Mobilitätskonzepte und soziale Wohnungen eine zentrale Rolle bei der Planung spielen. Die örtliche Identität soll dabei gewahrt und bestehende Nutzungen erhalten bleiben. Die Entwicklung des 27 Hektar großen Gebietes erfolgt unter dem Masterplan „Leipziger Vorstadt/Neustädter Hafen“ mit seinem Leitgedanken „Park schafft Stadt“. Auch die Zielsetzung der Stadt Dresden, bis 2050 klimaneutral zu sein, soll bei der Anlage des neuen Quartiers Berücksichtigung finden.

Einen zentralen Aspekt bei der Planung des neuen Areals spielen die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, welche man von Beginn an aktiv mit einbinden möchte. Die Bürgerbeteiligung startete dabei schon am 21. Januar, als das Amt für Stadtplanung und Mobilität die Ziele und das Verfahren zur Entwicklung des neuen Stadtquartiers in einer öffentlichen Videokonferenz vorgestellt hat und erste Anregungen aus der Bürgerschaft empfangen konnte.

Die Bürgerbeteiligung findet auch Ausdruck in der sogenannte Begleitgruppe, welche durchgängig bei der konzeptionellen Entwicklung des Areals dabei sein wird. Unter dem 48-köpfige Gremium aus der Stadtverwaltung, Politik, den zwölf Eigentümer, Fachbehörden und Interessensgruppen, werden sich auch sechs Dresdnerinnen und Dresdner befinden.

Eine Bewerbung ist bis zum 4. Februar 2022 unter www.dresden.de/alter-leipziger-bahnhof möglich.

Im Planungsprozess wird eine offene Planungswerkstatt mit den Stadtplanungsbüros und Landschaftsarchitekturbüros stattfinden, an dem auch die Öffentlichkeit beteiligt werden soll. In vier Phasen soll das Gebiet kooperativ entwickelt werden, Mitte 2023 mit der Dokumentation abgeschlossen sein sollen. Daran wird sich dann die Präzisierung und Bauleitplanung anschließen. „Qualität soll bei der Quartiersgestaltung vor Schnelligkeit gehen“, sagte Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) und stellte klar, dass „ein Fertigstellungstermin des Areals zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht seriös benennbar sei.“ Es müsse aber mit 10 bis 20 Jahren gerechnet werden.

Wie groß das Interesse an der Entwicklung des neuen Stadtquartiers ist, zeigen auch die Vorschläge, die aus der Stadtpolitik und Interessensverbänden mit eingebracht werden. So werben die SPD-Stadtbezirksbeiräte in der Neustadt für die Schaffung von kulturellen Freiräumen und nicht-kommerziellen Clubs auf dem Areal. Zudem sollen die Kulturräume, Bandproberäume und Ateliers auf dem Gelände erhalten und ausgebaut werden. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Dresden mahnt dazu an, die Radrouten bei der Planung des neuen Areals nicht zu vergessen. Im Radverkehrskonzept, welches 2017 vom Stadtrat beschlossen worden ist, sind diese bereits vorgesehen.

Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.