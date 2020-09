Neues aus Altem

32. Filmfestival Dresden startet

Dresden. Fast viereinhalb Monate später als geplant startet am Abend das 32. Filmfest Dresden in der Schauburg. Vom 8. bis zum 13. September wird ein vielfältiges Programm aus 338 internationalen Kurzfilmen, selten gezeigten Schätzen aus Archiven sowie Meisterklassen, Workshops, Podiumsdiskussionen und Ausstellungen präsentiert. Die Festivalleiterinnen Sylke Gottlebe und Anne Gaschütz und ihr Team begrüßen rund 260 Fachbesucher/innen und Filmschaffende, darunter den israelischen Videokünstler und Filmregisseur Omer Fast. Das beliebte Kurzfilm-Open-Air lädt bei freiem Eintritt mit 19 kurzweiligen Programmen zum Verweilen auf dem Dresdner Neumarkt ein. Die Wettbewerbe und Sonderprogramme werden wie gewohnt in den bekannten Kinos (u.a. Schauburg, Programmkino Ost, Thalia Kino) stattfinden. Auch das kostenfreie Open Air auf dem Neumarkt ist gesichert. Lediglich das Rahmenprogramm für Fachbesucher/innen wird in kleinerem Rahmen als gewohnt, dafür aber mit digitaler Übertragung stattfinden. Grund dafür ist der zu erwartende Rückgang an nationalem und internationalem Fachpublikum. Auch die Preisverleihung am 12. September wird erstmals live im Internet zu verfolgen sein. Das vollständige Programm gibt‘s unter www.filmfest-dresden.de/de/programm/online-programm. Wegen der diesjährigen Terminverschiebung können die Filme für das 33. Festival bis 1. Dezember eingereicht werden. 6. Kurzfilm-Open-Air auf dem Dresdner Neumarkt Parallel zur Eröffnung findet der Auftakt zum kostenlosen Kurzfilm-Open-Air auf dem Dresdner Neumarkt statt. Die beliebte Veranstaltung wird vom Filmfest Dresden bereits zum sechsten Mal während der Festivalwoche veranstaltet. Mehr als 90 Produktionen aus über 30 Ländern erzählen in 16 thematischen Reihen herzergreifende und humorvolle Geschichten, greifen drängende Fragen unserer Zeit auf, bieten kritische Informationen und tauchen ein in verträumte Welten. Fast viereinhalb Monate später als geplant startet am Abend das 32. Filmfest Dresden in der Schauburg. Vom 8. bis zum 13. September wird ein vielfältiges Programm…

weiterlesen