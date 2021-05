Neu: Testcenter im Jobcenter

The task of a dissertation is to argue a point that is relevant to your major through a clearly stated thesis and presentation of data, information, and facts that support your claims. A professional Edit Essays For Money service will help you to take the presentation of your material to the next level. Am 11. Mai eröffnen die Johanniter Dresden ein weiteres Testzentrum im Gebäude des Jobcenters Dresden in der Budapester Straße 30. Die neue Teststelle ist Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet.

„Mit dem neuen Standort möchten wir einerseits die Abläufe des Jobcenters Dresden unterstützen und andererseits die Test-Infrastruktur im Dresdner Süden für die Bürgerinnen und Bürger ausbauen," betont Projektleiter Denis Papperitz.

Charlotte Schröder, verantwortlich für die Testzentren der Johanniter im Regionalverband, ergänzt: „Auch am neuen Standort bieten wir Schnelltests ohne Termin sowie PCR-Tests an. Ein PCR-Test ist kostenlos möglich für alle mit positivem Schnelltestergebnis, bei einer Meldung der Corona-WarnApp, sowie für Kontaktpersonen der Kategorie 1 (Testaufforderung durch Gesundheitsamt). Hierfür arbeiten wir erneut mit dem DKMS Life Science Lab zusammen".

