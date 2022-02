Nachholspiel gegen Freiburg

Endlich wieder tanzen

Es darf wieder getanzt werden in der Tanzschule Linhart! Die Kurse sind wieder angelaufen und es gibt ein paar Neuerungen speziell für die junge Generation. Beim Kurs »Bambinitanzen« für Kinder zwischen vier und sechs Jahren kann am Freitag, 11. Februar, 15.30 Uhr, zugeschaut und auch gleich mitgemacht werden. Etwa zehn Kinder tanzen für 45 Minuten miteinander. Für größere Kinder ab elf Jahren ist der Kurs Videoclipdancing gedacht, wo Choreografien zu aktuellen Charthits erlernt werden. Hierzu lädt die Tanzschule Linhart am Donnerstag, 10. Februar, 17.55 Uhr, zum 45-minütigen Schnupperkurs ein. Um sich direkt ein Bild von einigen Angeboten in der Tanzschule in der Zillerstraße 13a in Radebeul machen zu können, ist dies mit einer Schnupperstunde für vier Euro möglich. Ein weiteres Angebot ist ein Hochzeitskurs für Kurzentschlossene. Der erste Kurzkurs wird am 19. Februar angeboten. Am Samstag und Sonntag werden für je 90 Minuten die Grundlagen vom Langsamen und Wiener Walzer sowie Discofox vermittelt. Neue Räumlichkeiten Eine wichtige Neuigkeit hat die Tanzschule Linhart aber noch: Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage vergrößert sich die Tanzschule jetzt. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich in der Gartenstraße im Gewerbehof Alte Radebeuler Schuhfabrik. Hier soll eine Tanzlounge entstehen. Kontakt: www.tanzschule-linhart.de Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.