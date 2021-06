Nach Todesfall: Wohnheim wird getestet

We provide http://visioservices.franche-comte.fr/?dlf-business-plan services by professional editors who are trained for editing academic documents including thesis and dissertations. Order our Der Verstorbene, so teilte die Stadt Dresden mit, seit nach seiner Rückkehr aus Indien an COVID-19 erkrankt. Er befand sich zunächst bei guter Gesundheit und hatte keine erkennbaren Vorerkrankungen. Sein Zustand habe sich jedoch sehr schnell verschlechtert, so dass der Verdacht besteht, dass die Infektion auf eine Virusvariante zurückzuführen ist. Das Gesundheitsamt der Stadt Dresden hatte daraufhin Quarantäne für das Haus in der Hildebrandstraße 7 angeordnet, um eine Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die Bewohner dürfen bis einschließlich 8. Juni 2021 das Objekt nicht verlassen. Die Anordnung wird von der Polizei überwacht.

PCR-Tests angeordnet



Seit Freitagmorgen müssen alle Bewohner einen PCR-Test absolvieren. Diese werden mit Unterstützung der DKMS an drei Teststellen etagenweise durchgeführt. Neben einem tiefen Nasen-Rachen-Abstrich werden auch die Daten der Personen erfasst, um den Kontakt herstellen, das Testergebnis übermitteln und die weiteren Ermittlungen vornehmen zu können. Vor Ort befinden sich zehn Beschäftigte des Gesundheitsamtes, sechs Beschäftigte der DKMS sowie Einsatzkräfte der Polizei. Weiterhin stehen Dolmetscher zur Verfügung, die aufkommende Fragen auf indisch, englisch und arabisch beantworten können. Weitere Dolmetscher werden bei Bedarf angefordert.



Parallel zur Testung vor Ort organisiert das Brand- und Katastrophenschutzamt die Versorgung der Bewohnerschaft mit Grundnahrungsmitteln. Angedacht ist die Versorgung je Wohnung, da ein Zugang durch helfende Hände aufgrund der für das gesamte Objekt bestehenden Quarantäne nicht möglich ist.



Es wird dringend darum gebeten, den Bereich rund um das Objekt weiträumig zu meiden, damit die Ermittlungsarbeit vor Ort nicht behindert wird.