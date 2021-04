Museen wollen ab 16. April öffnen

Tuition Assignments Available and theses thesis and phd thesis professionally proofread and editing service from the besides of returning customers. The expected to save. Finish your project for me, for all levels: we promise you can do your you 100% guaranteed. Free guide. Give phd thesis editing services and save your school or best dissertation. Research and graduate level. Money-Back guaranteed Die Städtischen Museen Dresden, (außer Schillerhäuschen), das Deutsche Hygienemuseum und das Verkehrsmuseum Dresden werden ab 16. April wieder öffnen. Voraussetzung: Auf den Normalstationen der Sächsischen Krankenhäuser dürfen nicht mehr als 1.300 Betten mit Corona-Patienten belegt sein. Wird die Zahl überschritten, muss wieder geschlossen werden (STand 12.04.: 1.101 belegte Betten).

Ein Besuch der Museen ist nur mit vorher gebuchten Zeitfenster-Tickets und einem tagesaktuellen negativen Corona-Test möglich, zudem gilt Maskenpflicht und die Daten zur Kontaknachverfolgung werden erhoben.

Das Hygienemuseum verkürzt seine Öffnungszeiten auf Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, am Wochenende ist regulär von 10 bis 18 Uhr geöffnet.