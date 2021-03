Mit pass4all-App Ostern in den Zoo

Kunstpreis 2021 für Ingo Schulze

Dresden. Der 1962 in Dresden geborene Schriftsteller wird mit dem Kunstpreis der Stadt Dresden geehrt. Außerdem wurden zwei Förderpreise an Nachwuchskünstler vergeben.