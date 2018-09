Merlins Wunderland wird 20 Jahre

Dresden. Wenn das Restaurant-Theater "Merlins Wunderland" ab 8. September seinen 20. Geburtstag feiert, dann ist das auch für einige Mitarbeiter ein Anlass zu jubilieren. Janett Grosche ist seit 20 Jahren Merlins Stimme im Ticketbüro, und Karsten Schiemann sorgt seit 20 Jahren für den guten Ton. Mirco Meinel ist als Inhaber und Bauherr ohnehin der Mann der allerersten Stunde und hat sogar die Fliesen selbst verlegt. In diesen Wochen wird das Jubiläum mit extra Comedyshows gefeiert. Am 8. September gibt es ein Wiedersehenu.a. mit Otto Kuhnle, Sachsenkind Friedlinde und Pantomime Ralf Herzog, am 22.9. stehen die Elbhangzombies & Friends auf der Bühne und lassen es so richtig krachen inklusive eigens geschriebenem Geburtstagssong. Höhepunkt ist die Premiere der neuen Show "Sternstunden der Menschheit" am 12. Oktober. Hier ist auch Rainer König - ein Urgestein auf der Bühne von Merlins Wunderland - in neuen Rollen zu erleben. Tickets für Merlins Wunderland gibt's unter 0351/421 99 99 und auf www.merlins-wunderland.de Wenn das Restaurant-Theater "Merlins Wunderland" ab 8. September seinen 20. Geburtstag feiert, dann ist das auch für einige Mitarbeiter ein Anlass zu jubilieren. Janett Grosche ist seit 20 Jahren Merlins Stimme im Ticketbüro, und Karsten Schiemann…