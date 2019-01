Menschenkette: Ordner gesucht

Eislöwen: Niederlage in Bad Tölz

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben das DEL2-Punktspiel bei den Tölzer Löwen mit 3:4 (1:1; 1:1; 1:2) verloren. Vor 1.415 Zuschauern brachte Christian Billich den Gast in Führung (8.), doch Lubor Dibelka (13.) gelang noch vor der Pause der Ausgleich. Im zweiten Abschnitt war Dennis Palka (28.) für Dresden erfolgreich. Abermals traf jedoch auch Bad Tölz durch Stephen MacAulay in Unterzahl (40.). Florian Strobl (48.) in Überzahl und Andreas Pauli (52.) brachten den Gastgeber in Front. Der Anschlusstreffer durch Stefan Della Rovere diente nur noch der Ergebniskosmetik (60.). Eislöwen-Stürmer Dennis Palka zog sich im Spiel eine Verletzung an der Unterlippe zu und wurde mit vier Stichen genäht. Eislöwen-Cheftrainer Bradley Gratton: "Das war einfach ein schlechter Auftritt unseres Teams. Die Jungs haben sich nicht an den Plan gehalten. Auch unser Powerplay hat nicht funktioniert. Ich nehme es auch auf meine Kappe, da ich im Spiel reagiert und Anpassungen vorgenommen habe, die aber keine Wirkung gezeigt haben. So oder so reicht es aber nicht, in den letzten Minuten zu glauben ein Spiel plötzlich noch entscheiden zu können, wenn man schlecht in die Partie gestartet ist. Einige Spieler hätten heute besser zu Hause bleiben sollen. Bad Tölz zolle ich Respekt für die Leistung mit einem sehr kleinen Kader." Das nächste DEL2-Spiel bestreiten die Dresdner Eislöwen am Freitag, 1. Februar, 20 Uhr, bei den Bietigheim Steelers. (pm)