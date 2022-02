Â»MÃ¤ngelmelderÂ« lÃ¶st App ab

Ab sofort können defekte Laternen oder Schäden durch Vandalismus über ein neues Portal bei der Stadtverwaltung gemeldet werden. Der »Mängelmelder« löst die »Dreck-Weg-App« ab.

Neun verschiedene Kategorien stehen für Meldungen zur Verfügung, der Ort wird per GPS oder Markierung auf der Straßenkarte erfasst. Außerdem können Bilder hochgeladen werden.

