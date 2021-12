Linke kritisieren bevorstehenden Ski-Weltcup

"Die Corona-Lage ist dramatisch. Immer neue traurige Rekorde werden erreicht. Die Krankenhäuser sind überlastet. Patientinnen und Patienten müssen ausgeflogen werden. Die Weihnachtsmärkte sind abgesagt. Silvester-Feuerwerke sind verboten. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens werden immer weiter verschärft", zählt Schollbach auf. "Zuletzt wurde von Oberbürgermeister Hilbert sogar ein erneuter harter „Lockdown“ sowie ein vorzeitiger Beginn der Schulferien gefordert. Aber mitten in dieser dramatischen Situation soll nun allen Ernstes am 18. und 19. Dezember der Skiweltcup am Dresdner Elbufer stattfinden."

Das sei Realsatire und ein Schlag ins Gesicht der Dresdner, so Schollbach.

Aufbau für 5. COOP FIS Langlauf Weltcup beginnt

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, beginnt der Aufbau der Strecke am Elbufer unterhalb der Staatskanzlei am 9. Dezember mit der Sperrung des Elberadweges zwischen Albertbrücke und Marienbrücke (bleibt bis 23. Dezember dicht).

Auch an der Schulsportwoche halten die Veranstalter aktuell noch fest: Vom 20. bis 22. Dezember 2021 sowie am 3. und 7. Januar 2022 soll sich die "robotron Ski-Arena" am Königsurfer wieder in ein Open-Air-Schulsportstadion verwandeln. Kinder aus sächsischen Grund- und Förderschulen sollen am 21. Dezember hier einen Inklusionstag erleben. Tickets werden online verkauft.