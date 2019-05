Leichtsinn: Stromschlag tötet 26-Jährige

Ferienpass: Alles außer Langeweile

Dresden. Sommerferien und Langeweile? Eigentlich unmöglich für alle, die einen Blick in den neuen Ferienpass der Stadt Dresden werfen. Denn der ist mit 1.200 Angeboten für die sechs Ferienwochen randvoll. Verkaufsstart für das Heft ist am kommenden Montag, den 3. Juni. Viele bekannte Veranstalter sind wieder dabei, so das Medienkulturzentrum, das Jugend-Öko-Haus, die Gläserne Manufaktur, der Zoo, die Sächsische Dampfschifffahrt, Flughafen, Panometer, die Stadtteil-Feuerwehren, Sportvereine, die JugendKunstschule sowie die Kinderstraßenbahn Lottchen. Neue Partner (insgesamt zwölf) sind u.a. das Kino Schauburg, das Militärhistorische Museum, die Ballsportarena, die Internationale Sachsentour des Radrennsports, der Hochseilgarten Moritzburg und das Kammermusikfestival Schloss Moritzburg. Geboten wird eine ganze Menge: Wer mag, kann sich als Radioreporter ausprobieren, Seifenkisten bauen, Seide bemalen, einen Keramikkurs besuchen, reiten, schmieden und schnitzen, tanzen, backen, nähen oder campen. Der Ausweis berechtigt außerdem während der Ferien zur kostenlosen Fahrt mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln in der Tarifzone Dresden (außer Bergbahnen). Er gestattet weiterhin freien Eintritt in mehr als 20 Dresdner Museen und vergünstigte Preise im Zoo. Insgesamt 18 Gutscheine können eingelöst werden, darunter vier zum ermäßigten Baden in ausgewählten Frei- und Hallenbädern. Das große Ferienfest der Stadt findet am 7. Juli von 14 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Filmnächte statt. Den Oberbürgermeister mit Fragen löchern können Ferienkinder am 17. Juli von 10 bis 12 Uhr. Für diese Veranstaltung im Rathaus ist eine Anmeldung im Jugendamt erforderlich. Ferienpass erhältlich ab 3. Juni in allen Bürgerbüros und Verwaltungsstellen Kosten: Zehn Euro, für Inhaber des Dresden-Pass kostenfrei