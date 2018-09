Leerer Magen, leerer Kopf

Mit leerem Magen lernt es sich schlecht. Das ist keine Vermutung, sondern wissenschaftlich erwiesen.

Weil es aber in Dresden immer noch sehr viele Kinder gibt, die hungrig in der Schule sitzen, soll jetzt auch hier das Projekt »brotZeit« starten. Ins Leben gerufen wurde es 2009 von der Schauspielerin Uschi Glas, die den gleichnamigen Verein gemeinsam mit Dieter Hermann und Dr. Harald Mosler gründete. Bundesweit gibt es derzeit 200 Grund- und Förderschulen, an denen Kinder aus schwierigem sozialem Umfeld mit Frühstück versorgt werden.

Priestewitz, Meißen, Dresden am Start

Seit kurzem gehören auch Dresden und Umgebung zur »Förderregion« des Vereins. In Pirna werden seit Anfang September an der Grundschule auf dem Sonnenstein Frühstücksbrote geschmiert, in Priestewitz bei Großenhain geht es Ende September los, in Meißen im Oktober. »Als nächstes soll es ‚brotZeit‘ in Dresden am Förderzentrum Lernen Am Leutewitzer Park und in der Lernförderschule am Landgraben in Dobritz geben«, sagt Projektkoordinatorin Isabel Kochale.

Gesucht werden dafür jetzt Senioren, die morgens zwischen 6.30 und 9 Uhr Zeit finden, um an den beiden Schulen Schnitten und Obst zuzubereiten. »Pro Schule brauchen wir sieben bis acht Senioren«, so Isabel Kochale. Die Lebensmittel werden gespendet, angeliefert und in den Schulen gelagert. Perspektivisch soll es »brotZeit« an bis zu 25 Schulen in Dresden und Umgebung geben. »Dafür sind wir jedoch sehr auf die ehrenamtliches Engagement angewiesen.«

Ansprechpartnerin: Isabel Kochale, kochake@brotzeit.schule / 089/ 12414 73-03

Vereinssitz: München, Baierbrunner Straße 25