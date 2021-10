Bereits die letzten Flohmärkte auf der Galopprennbahn in Seidnitz waren ein voller Erfolg und so ist die Vorfreude auf den letzten Freiluftflohmarkt 2021 in Dresden besonders groß. Gute Laune, coole Musik, entspannte Atmosphäre und ungezwungenes Geplauder über Klamotten, Schmuck, Kosmetik, moderne Kinder- und coole Teenagerbekleidung, Spielzeug, Bücher und andere Themen – das sind die Zutaten für einen gelungenen Shoppingtag. All das kann man beim Einkaufs-Doppelpack Ladyfashion- & Hosenscheißer-Flohmarkt am 24. Oktober auf der Galopprennbahn in Dresden Seidnitz erleben.

Rund 100 Mädels und Frauen haben aus ihren Kleiderschränken, Kommoden und Schuhregalen alles ausgeräumt, was nicht mehr gefällt, zu groß, zu klein oder nicht typgerecht ist. Da kommen locker 10.000 Lieblingsteile zusammen, über die sich nun andere Modebegeisterte freuen können. Angeboten werden auf dem größten Secondhand-Modemarkt der Region neben Sachen von No name bis Design auch Schuhe, Taschen, Schmuck, Parfüm und Kosmetik. Da kommt jede Frau, egal, welchen Alters, Figurtyps und Geschmacks auf ihre Kosten.

Und weil der Nachwuchs eh immer so schnell aus allem herauswächst und in jeder Saison neu eingekleidet werden muss, findet der Hosenscheißer-Flohmarkt gleich parallel dazu statt. 100 Muttis haben die Zimmer ihrer Kids aus- und aufgeräumt. Das Angebot kann also kaum noch größer sein: kunterbunte Baby-, moderne Kinder- und coole Teenagerbekleidung, Spielzeug, Bücher, Puzzles, Kinderwagen, Sport- und Freizeitgeräte, Kleinmöbel sowie Kinderzimmeraccessoires – und das zu günstigen Preisen.

Natürlich wurde auch an den kleinen Hunger zwischendurch gedacht: in der Gastronomie kann man sich mit Herzhaftem und Süßem stärken und erfrischen. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Also Oma, Kollegin, Freundin oder Mama schnappen und los geht’s.

Was: 18. Ladyfashion- / Hosenscheißer-Flohmarkt

Wann: Sonntag 24. Oktober, 11 bis 16 Uhr

Wo: Dresdener Rennverein 1890 e.V., Oskar-Röder-Str. 1, 01237 Dresden

Eintritt: Kombipreis: 4 Euro, freier Eintritt für Kinder unter 14 Jahren, Pressevertreter, notwendige Begleitpersonen Schwerbehinderter