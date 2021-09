Kunstherz erfolgreich eingesetzt

http://www.uni-vergleich.de/?729 - Compose a quick custom term paper with our help and make your professors amazed Top affordable and professional academic Es ist erst das dritte Mal, dass ein solcher Eingriff in Deutschland durchgeführt wurde, der erste in den neuen Bundesländern. Das Besondere an dem Kunstherz ist, dass es tatsächlich künstlich ist und das eigentliche Herz komplett ersetzt. Es ist für Patientinnen und Patienten gedacht, die an einer solch schweren Herzschwäche leiden, dass sie zeitnah eigentlich ein Spenderherz bräuchten. Doch die Wartelisten sind lang.

Das synthetische Herz arbeitet physiologisch wie ein menschliches Herz: es pulsiert, es reguliert sich selbst und ist mit Blut kompatibel. „Es simuliert quasi die Natur mithilfe von biologischen Materialen und Sensoren. Das verspricht Betroffenen einen weitgehend normalen Blutkreislauf, ohne Nebenwirkungen wie Thrombosen“, sagt Prof. Klaus Matschke. Ganz an ein menschliches Herz reicht das künstliche Gegenstück allerdings nicht heran. Es wiegt mit circa 900 Gramm etwa dreimal so viel wie ein echtes Herz. Und es ist über ein Kabel mit einem Akku außerhalb des Körpers verbunden.

Die Operation selbst dauerte knapp fünf Stunden. Die beiden Operateure am OP-Tisch wurden dabei von einem 15-köpfigen Team aus Kardioanästhesisten, Kardiotechnikern, OP- und Anästhesie-Pflegern unterstützt. Der Petient hat den Eingriff bisher gut überstanden. "Einen Tag nach der OP konnte der Brustkorb wie geplant verschlossen werden. Das Ende der künstlichen Beatmung erfolgte einen weiteren Tag später. Jetzt befindet er sich bereits auf Normalstation und absolviert fleißig seine Reha“, sagt Prof. Klaus Matschke, Direktor der Klinik für Herzchirurgie am Herzzentrum Dresden.