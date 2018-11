Küstentanne aus Pirna steht

Dresden. Heute, 3. November, gegen 7 Uhr gefällt, mittags bereits auf den Striezelmarkt aufgestellt: Nun thront eine Küstentanne auf dem Altmarkt und wartet darauf, in den kommenden Tagen zur Striezeltanne umdekoriert zu werden. Ihr Schmuck aus 16.200 LEDs an einer fast drei Kilometer langen Lichterkette liegt bereit. Aufgewachsen ist der 45 Jahre alte Baum bei Dieter und Christine Hohlfeld in Pirna-Zuschendorf. »Wir freuen uns sehr, dass unser Baum ausgewählt wurde. Wir selbst haben ihn gepflanzt. Ganz klein und mickrig stand er am Rande in einer Gärtnerei. Der Gärtner sagte, wir sollen ihn einfach mitnehmen und jetzt wird er auf dem Dresdner Striezelmarkt stehen. Das macht uns schon ein bisschen stolz«, so Familie Hohlfeld. Küstentannen stammen aus Nordamerika und können innerhalb von 50 Jahren bis zu 40 Meter hoch werden. Der 584. Dresdner Striezelmarkt öffnet am 28. November seine Pforten. Die Striezeltanne ziert dann auch ein 70 mal 70 Zentimeter großer leuchtender Stern an seiner Spitze. Heute, 3. November, gegen 7 Uhr gefällt, mittags bereits auf den Striezelmarkt aufgestellt: Nun thront eine Küstentanne auf dem Altmarkt und wartet darauf, in den kommenden Tagen zur Striezeltanne umdekoriert zu werden. Ihr Schmuck aus 16.200 LEDs an…

