Kinderpass gilt nur noch ein Jahr

Kinderreisepässe gelten seit 1. Januar nur noch ein statt bisher sechs Jahre. Das teilt das städtische Büreramtm mit. Unverändert bleibt, dass sie längstens bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres ausgestellt werden. Die Gebühr für die Erstausstellung eines Dokumentes beträgt 13 Euro. Kinderreisepässe können wie gewohnt mehrmals verlängert werden, das kostet jeweils 6 Euro. Bei jeder Verlängerung muss jedes Mal ein aktuelles Foto eingefügt werden. Für Kinder kann darüber hinaus weiterhin ein sechs Jahre gültiger, biometrietauglicher Reisepasses oder Personalausweise beantragt werden.



Kinderreisepässe, die vor dem 1. Januar 2021 beantragt wurden, behalten ihre Gültigkeit von sechs Jahren und werden nicht ungültig.



Für die Beantragung eines Personalausweises gibt es neue Gebühren: Er kostet jetzt 37 statt bisher 22,80 Euro. Darin ist jetzt bereits der PIN-Codes enthalten, der für Online-Aktionen nötig ist und bishre sechs Eurp zusätzlich kostete. Wer allerdings unter 24 Jahre alt ist, zahlt bei Antragstellung weiterhin den alten Preis.