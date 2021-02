Keine HumorZone, kein HutBall

Editing Thesis Why Is College Important Essay at the Best Price. And to help ensure you are always in control of the final draft, whenever possible, we will apa two copies of your edited thesis:. This Track Changes copy editing highlight any change we make to your document, so you can dissertation and approve them at your leisure. Instead, we focus on helping you express your ideas clearly "Lange pflegten wir in unserem Büro das zarte Pflänzchen der Hoffnung, im März 2021 doch noch ein HumorZone-Festival auf die Beine stellen zu können. Leider müssen wir nun feststellen: Die Hoffnung stirbt zuletzt – aber sie stirbt", sagt Katina Haubold von der Agentour Haubold & Mendrok GmbH.

Gemeint ist die HumorZone, die eigentlich vom10. bis 14.März stattfinden sollte. "Einige Highlights werden im Sommer stattfinden, andere verschieben wir halt ins nächste Jahr", so Haubold. Die nächste HumorZone ist für den 9. bis 13. März 2022 geplant.

Auch der HutBall fällt aus - zum dritten Mal



Eine Absage kommt jetzt auch für den 25. HutBall (20. März) und die Party vorm Ball (19. März). Die Jubiläumsparty war schon im März 2020 Corona zum Opfer gefallen und wird nun erneut verschoben. Neuer Termin: 19. und 20. November 2021. Die Tickets behalten immer noch ihre Gültigkeit, sie können aber auch in den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Eintrittskarten, die im Buchungsportal gekauft wurden, können an die Waterloo Produktion GmbH & Co.KG zurückgesendet werden. Nach Erhalt der Tickets wird der Ticketpreis auf das Konto zurück überwiesen.