Kein Elbwiesenputz, kein Elbhangfest

Auch in diesem Jahr gibt es wegen der Coronavirus-Pandemie und den nach wie vor geltenden Kontaktbeschränkungen keinen großen Frühjahrsputz vor Ostern: Die von der Landeshauptstadt Dresden, dem Citymanagement Dresden e. V. und der Stadtreinigung Dresden GmbH (SDR) organisierten Sammelaktionen Elbwiesenreinigung und „Sauber ist schöner!" fallen aus.

Dennoch muss der Dreck nicht liegenbleiben. Wer freiwillig säubern will, wird von der Stadt unterstützt. Und so soll es gehen: Wer eine öffentliche Fläche von Abfällen befreien möchte, sendet eine E-Mail mit folgenden Informationen an putzaktionen@dresden.de:

- Lage/Anschrift der Fläche

- gewünschter Termin der Putzaktion

- erwartete Teilnehmerzahl

- Kontaktdaten

Nach Abstimmung mit dem zuständigen Stadtbezirksamt oder der Ortschaftsverwaltung wird entschieden, ob die Fläche für eine Reinigungsaktion und der angegebene Termin geeignet sind, welches Arbeitsmaterial benötigt und gestellt und wo nach der Sammlung die Abfälle zur Abholung abgestellt werden können.

Für die Einhaltung der Hygieneregeln ist der jeweils Anmeldende zuständig.

Aus für das Elbhangfest 2021

Auch der Elbhangfest e. V. sieht keine Möglichkeit mehr, sein traditionelles Fest zwischen Loschwitz und Pillnitz am letzten Juni-Wochenende zu veranstalten. Ein Fest mit 20.000 oder mehr Besuchern, die teilweise von weit her anreisen, ist zu dieser Zeit wegen Corona leider noch nicht durchführbar, heißt es in einer Mittelung des Vereins.



Wegen der nötigen Vorlaufzeit für das umfangreiche Festprogramm und um Planungssicherheit für Künstler, Händler und alle Mitwirkenden am Hang zu schaffen, hat sich der Vorstand des Vereins entschieden, das Fest für dieses Jahr erneut abzusagen.

Zugleich starten die Vereinsmitglieder eine Spendenaktion auf der Crowdfunding-Plattform »99Funken«, um die laufenden Fixkosten bis zum Fest 2022 decken zu können. "Nur mit Hilfe vieler Fans können die Planungen für das traditionsreiche Dresdner Kultur- und Familienfest fortgesetzt und der Loschwitzer Weihnachtsmarkt gut vorbereitet werden", so die Organisatoren.

Am traditionellen Elbhangfest-Freitag, am 25. Juni, soll außerdem eine Festschrift

»30 Jahre Elbhangfest« erscheinen, die für 20 EUR erworben werden kann, um zur Erhaltung des Festes beizutragen.