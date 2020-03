Infotelefon zum Corona-Virus

9. Lange Nacht der Dresdner Theater

Dresden. »Theater schauen, Flanieren, Freunde und Gleichgesinnte treffen« – nach diesem Motto lädt die 9. Lange Nacht der Dresdner Theater am 14. März von 15 bis 23 Uhr ein. 20 Theater zeigen an diesem Tag im Stundentakt ausgewählte 30-minütige Kostproben aus ihrem Repertoire, die Vorstellungen beginnen immer zur vollen Stunde. Während einige Theater ihre Türen bereits um 15 und 16 Uhr mit Angeboten für die ganze Familie öffnen, steigen andere Theaer nach und nach in die »Lange Nacht« ein. Einige Häuser lassen die Veranstaltung zum Abschluss dann mit Musik und Tanz ausklingen, so die Schauspielhaus-Bühne (ab Mitternacht), das Boulevardtheater (Disco ab 22 Uhr im Foyer) und »Die Bühne« der TU Dresden (ab 23 Uhr). Bändchen sichern und Veranstaltungen wählen Schon jetzt gibt es im Schauspielhaus am Postplatz Lange-Nacht-Bändchen zu kaufen (10 Euro Erw. / 5 Euro Kinder bis 12 Jahre – nur Barzahlung möglich). Zu jedem Bändchen suchen sich die Käufer direkt vor Ort Karten für zwei verschiedene Vorstellungen der Langen Nacht aus, die zu jedem Bändchen im Vorverkauf mit ausgegeben werden. Aber auch Kurzentschlossene können am 14. März bei allen teilnehmenden Theatern (ausgenommen Yenidze) ein Bändchen erwerben. Dazu erhalten sie eine Karte für die Vorstellung vor Ort. Die Karten in den jeweiligen Theatern gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Das Bändchen gilt zugleich bis Sonntag, 4 Uhr, als VVO-Ticket.