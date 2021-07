In Dresden hat alles Hand und Foot

Establish trust among your targeted audience with honest and credible product reviews with the help of our famed product see Nach den Dresdner Fuß- haben auch die Handballer ihre Saison abgeschlossen. Hut ab, HC Elbflorenz! Platz vier bedeutet die beste Platzierung in der 2. Bundesliga seit dem Aufstieg 2017. Dabei wurden große Namen wie der TV Großwallstadt und die Ost-Rivalen Aue und Eisenach hinter sich gelassen. Und das trotz Quarantäne-Auszeiten und der meisten Partien vor leeren Rängen. Nun steht die Frage: Wie lautet das Ziel in der kommenden Saison? Dass Elbflorenz-Macher Uwe Saegeling den Verein und die Ballsport-Arena mit dem Traum von der 1. Bundesliga im Hinterkopf aufgebaut hat, ist kein Geheimnis.

Aber: Ist die Zeit schon reif dafür? Noch spricht niemand offiziell vom Aufstieg, aber die letzten Monate und die namhaften Neuzugänge sollten dazu ermutigen. Noch mal Hut ab!

Mit viel Mut sind auch die Footballer der Dresden Monarchs bei Titelverteidiger Braunschweig angetreten und haben den Lions mit einem 35:27 die erste Niederlage nach 1.002 Tagen zugefügt. Das macht Vorfreude auf mehr und die Aussicht auf viele Fans in Dresden. Beim ersten Heimspiel waren schon 1.400 im Heinz-Steyer-Stadion dabei, am 10. Juli sollen es gegen die Berlin Rebels doppelt so viele sein.

Apropos Neuzugänge: Bei Dynamo ist diesbezüglich noch nicht viel passiert. Neun Abgängen stehen erst drei Verpflichtungen gegenüber. Auf Teufel komm‘ raus soll allerdings niemand geholt werden. Für Servan Sararer wollte Türkgüci München 300.000 Euro Ablöse. Dynamo sagte: Nein, danke. Hut ab!

Im aktuellen Podcast »Schmidtis Overtime«: Exklusiv-Interview mit Dynamo-Präsident Holger Scholze