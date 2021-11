Impfzentrum ab 1. Dezember zurück in der Messe

Neue Impfangebote in Cottbus

Cottbus. In Cottbus nehmen ab dem 30. November zwei Impfteams ihre Arbeit auf. Sie werden ohne vorherige Terminvereinbarung impfen. Die Teams werden vom Deutschen Roten Kreuz sowie von der Johanniter-Unfallhilfe gestellt. Zudem wird es in Cottbus eine so genannte überregionale Impfstelle geben. Geimpft wird zunächst bis zum 3. Dezember an zwei Standorten. Das ist zum einen das Foyer der Stadthalle, zum anderen ein Drive-In-Angebot bei den Johannitern in der Schopenhauer Straße in Sachsendorf. Das Angebot in der Stadthalle ist an den Öffnungstagen von 12 bis 20 Uhr vorgesehen. In Sachsendorf ist von 8 bis 16 geöffnet. Da bei diesen Angeboten ohne Terminvereinbarung gearbeitet wird, kann es zu teils erheblichen Wartezeiten kommen. An beiden Standorten steht ausschließlich der Impfstoff Moderna zur Verfügung. Empfohlen wird der Impfstoff Moderna für Menschen in einem Alter von über 30 Jahren. Nicht empfohlen ist er nach aktuellem Stand der Wissenschaft für Schwangere. In jedem Fall empfiehlt sich vor der Impfung eine Beratung durch einen Arzt. Für eine Impfung sind zwingend der Impfausweis und die Krankenversicherungskarte erforderlich. Des Weiteren wird in der 49. Kalenderwoche die überregionale Impfstelle in der Messehalle in Betrieb gehen. Geplant sind derzeit vier Impfstrecken. Für diese Impfstelle wird ein Terminmanagement vorbereitet. Die Öffnungszeiten werden aktuell noch koordiniert; geöffnet werden soll die Impfstelle nach derzeitigem, Stand von Montag bis Sonnabend. Darüber wird gesondert informiert. Darüber hinaus impfen weiterhin auch die Haus- und Fachärzte in ihren Praxen. Die beiden Teams werden voraussichtlich ab der 49. KW für weitere Impf-Sonderaktionen zur Verfügung stehen.