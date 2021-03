Impftaxis jetzt auch fÃ¼r Ãœ70

Check out Ginger's online Dissertation In Psychology, proofread your documents with just a click. Wer einen Impftermin hat und über 70 Jahre alt ist, kann für seinen Weg zum Impfzentrum im Ostragehege die Impftaxis nutzen. Das beschloss gestern (25. März) der Dresdner Stadtrat. 50.173 Personen im Alter von 70 bis 79 Jahren (Stand 30.12.2020) kommen damit in den Genuss der neuen Regelung.

„Über 2.000 Fahrten mit dem Impftaxi wurden mittlerweile von Dresdnerinnen und Dresdnern gebucht, die 80 Jahre oder älter sind. Damit leistet die Stadt einen sehr wichtigen Beitrag, damit die Zahl der geimpften Menschen weiter ansteigt. Nicht viele Städte in Deutschland sind bisher diesen Schritt gegangen, aber wir sehen, dass er Erfolg hat", erklärt Oberbürgermeister Dirk Hilbert.



Interessierte ab 70 Jahre können von Montag bis Sonntag von 8 bis 16 Uhr ein Impftaxi bei

der Taxigenossenschaft Dresden telefonisch unter 0351/211211 oder

der Dresdner Chauffeuer Service 8x8 GmbH telefonisch unter 0351/88888888

Voraussetzung ist ein bestätigter Impftermin im Impfzentrum Dresden.

Bei Fragen zum Impftaxi (keine Bestellung) gibt es folgende Kontaktmöglichkeiten:

Telefon 0351/4882176 oder E-Mail impftaxi@dresden.de