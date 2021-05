Hope Gala-JubilÃ¤umskonzert zu den FilmnÃ¤chten

„Das Team der Filmnächte bot uns schon im Herbst Hilfe an, kurz bevor wir das Konzert in der Kreuzkirche

absagen mussten“, freut sich die Initiatorin der HOPE-Gala Viola Klein über die Unterstützung.

Der Ortswechsel aus der Kirche ans Königsufer hat auch etwas Positives: statt 680 können nun 972 Karten

verkauft werden.Der Ticketverkauf startet am 19. Mai, doch Achtung: Weil die Tickets vom Herbst 2020 noch gültig sind und die meisten Käufer diese auch behalten haben, stehen nur noch rund 300 Karten zum Verkauf.

Das Konzert wird gestaltet durch das Dresdner Jugendsinfonieorchester des Heinrich-Schütz-

Konservatoriums unter der Leitung von Prof. Milko Kersten und den Kinderchor der Semperoper unter

Leitung von Claudia Sebastian-Bertsch. Zu den Künstlern zählen Sopranistin Steffi Lehmann und

Tenor Martin Lattke von der Sächsischen Staatsoperette, Billy Andrews alias The Dark Tenor, Phil Schaller

vom Gesangs-Contest „The Voice Kids“ sowie die Moderatoren Anja Koebel und René Kindermann.

Von den Spenden soll weiterhin die Arbeit von zwei Kinderärztinnen in den ambulanten Kliniken der

Townships in Südafrika finanziert werden.

Außerdem geht der Bau des Gemeindezentrums „The Nex“ mitten im Township Delft voran. Hier entsteht ein Campus zum Spielen und Lernen, zur Beratung und Förderung vom Kleinkindalter bis hin zu einer Berufsausbildung. Der erste von drei Bauabschnitten soll in diesem Jahr – dem 20. Jahr seit Gründung von HOPE Cape Town – fertig werden.

Die HOPE-Gala ist einer der größten Einzelspender des HOPE Cape Town Projektes und hat in 15 Jahren

über 1,9 Millionen Euro überwiesen, um Kindern in den Townships auf vielfältige Art zu helfen. Dank der

kontinuierlichen Unterstützung aus Dresden konnten die Kinderärzte langfristig für das HOPE-Projekt

gewonnen werden. Um das Spendenziel auch in diesem Jahr zu erreichen, plant das Dresdner Organisationsteam zusätzlich zum großen HOPE Jubiläumskonzert drei exklusive Charity Dinnerabende. Am 23. Oktober findet das verschobene Dinner in München statt, am 6. November wird das Dinner in Berlin

nachgeholt.