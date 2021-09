Eislöwen testen am Wochenende

Die Dresdner Eislöwen bestreiten in der Vorbereitung auf die neue DEL2-Saison am Wochenende die nächsten beiden Testspiele. Nachdem beim „So geht sächsisch."-Cup zweimal zu Hause gespielt wurde, warten nun zwei Auswärtsauftritte. Am Samstag, 11. September, ist das Team von Trainer Andreas Brockmann bei DEL2-Aufsteiger Selb zu Gast. Am Sonntag, 12. September, geht es zum Oberliga-Kooperationspartner Erfurt. Am 9. Januar 2004, also vor über 17 Jahren standen sich die Eislöwen und die Selber Wölfe das letzte Mal in einem Pflichtspiel gegenüber. Damals konnten sich die Dresdner im Heimspiel mit 4:3 nach Verlängerung durchsetzen. Der Test am Samstag in Selb wird das erste Wiedersehen. Es ist aber nur das Erste von Vielen in der neuen Saison. Die Wölfe sind aus der Oberliga in die DEL2 aufgestiegen, werden in der neuen Spielzeit also mindestens vier weitere Male Eislöwen-Gegner sein. Personell wird es das Wiedersehen mit Lukas Slavetinsky und Feodor Boiarchinov geben, die in der Vergangenheit das Eislöwen-Trikot getragen haben. Beide gehörten in der vergangenen Saison bereits zum Selber Aufstiegsteam. Gespielt wird 17 Uhr. SpradeTV wird live übertragen. Am Sonntag geht es für die Eislöwen erneut auf Reisen. Die TecArt Black Dragons Erfurt werden dann warten. Bereits 16 Uhr wird gespielt und SpradeTV ist erneut mit einer Liveübertragung dabei. Die Erfurter feiern ihr 25-jähriges Bestehen und sind in der neuen Saison Kooperationspartner der Dresdner. Diese Partnerschaft wird bereits ausgelebt. So sind Nick Jordan Vieregge, Bruno Riedl, Jussi Petersen und Adam Kiedewicz bereits in Vorbereitungsspielen für den Kooperationspartner aufgelaufen. Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir haben in dieser Woche viel an den Kleinigkeiten gearbeitet. Wir haben letztes Wochenende zwei gute Auftritte gezeigt, jetzt wollen wir die Fehler, die wir gemacht haben abstellen. In der Vorbereitung ist es wichtig, immer den nächsten Schritt zu machen. Das ist das Ziel für die Spiele in Selb und Erfurt." David Suvanto (Oberkörperverletzung) und Johan Porsberger (angeschlagen, Oberkörper) werden am Wochenende nicht zum Einsatz kommen. Ob Spieler der Eislöwen für Erfurt auflaufen werden, wird sich am Wochenende zeigen. (pm/Dresdner Eislöwen)