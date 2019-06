Vom 19. bis 23. Februar gastiert »Holiday on Ice« wieder in Dresden. Und wie zur Premiere im Vorjahr kann wieder ein Einzelläufer oder ein Paar aus der Region in »Showtime« – so der Name der neuen Show – auf dem Eis stehen. Die jungen Talente treten zur Premierenvorstellung am 19. Februar mit einer eigenen Performances auf.

Sommercamp mit Olympiasieger

Schirmherren der Nachwuchsinitiative sind die Olympiasieger und Weltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot. »Die Academy-Talente, mit denen wir bereits trainieren konnten, beeindruckten uns mit ihrem Können, Willen und Enthusiasmus«, lobt Aljona Savchenko. Deshalb soll die Nachwuchsschmiede »Academy« ausgebaut werden.

Die insgesamt zehn Talente, die für die jeweiligen Gastspielorte ausgewählt werden, nehmen an einem exklusiven Academy Sommercamp am 6. August in Köln teil. Hier können sie die Olympiasieger persönlich kennenlernen, Aufwärm- und Motivationstipps erhalten, an ihren Sprüngen, Pirouetten und Spiralen feilen und das Auftreten auf der Showbühne vor großem Publikum üben.

Bis 30. Juni können sich Einzel- und Paarläufer zwischen 6 bis 16 Jahren aus Dresden und Umgebung bewerben. Sie müssen seit mindestens drei Jahren Eiskunst laufen und Zweifach-Sprünge, Pirouetten und Spiralen beherrschen.

E-Mail an: academy@holiday-onice.com mit einem Video eines Kurzprogramms inkl. geforderter Elemente, Foto und Motivationsschreiben