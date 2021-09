Holiday on Ice kommt nach Dresden

Homepage thesis abstracts online. At the same time, film fans were moved to reflect competing interests in the way culture and the Berauschend, fantasievoll, leidenschaftlich – nach 15-monatiger Pause kehrt Holiday on Ice mit einer neuen, über zweistündigen Show zurück. Am 17. November startet die Show mit der Weltpremiere von »A new Day«, bis April tourt das neue Programm 140 mal durch 23 Spielorte in ganz Deutschland.

Francisco Negrin, einer der international begehrtesten und erfahrensten Kreativdirektoren für visuell und gestalterisch anspruchsvolle Großevents, verspricht eine emotionale Show: "Wir sehen und erleben unseren Planeten und die Wunder des Lebens durch die Augen der Hauptdarstellerin Aurora, eines sensiblen Wesens aus einer anderen Welt. Von der prachtvollen Schönheit und Einzigartigkeit aller Dinge, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen bis hin zur großen Welt der menschlichen Emotionen – eine Liebeserklärung an das Leben."

Vom 24. bis 28. November gastiert die Eisshow mit insgesamt zehn Vorstellungen auch wieder Dresden (Messehalle 1). In der spektakulären Show zeigen 40 der weltweit besten Eiskunstläufer Athletik auf höchstem Niveau. »Wir haben es tatsächlich wieder geschafft, alles Vorherige zu toppen und mit »A new Day« eine Show der Superlative geschaffen“, so Produzent und CEO Peter O’Keeffe stolz.

Tickets gibt's unter www.holidayonice.com oder per Hotline 01805/4414