Hochzeitsmesse "JAwort" digital

6.000 Masken für Kindereinrichtungen

Bischofswerda. Dass in Bischofswerda ansässige Unternehmen der Temedia GmbH hat für die in städtischer Trägerschaft befindlichen Kindereinrichtungen 6.000 Masken gespendet. 3.000 dieser Masken sind kindergerecht – in kleinerer Größe und mit Panda-Motiven – auf die Bedürfnisse der Kinder gestaltet. Im letzten Jahr schon Masken an Grund- und Oberschulen gespendet Bereits zu Beginn des Schuljahres im September 2020 hatte das Unternehmen 4.000 Masken an drei Grundschulen und eine Oberschule in Bischofswerda gespendet. „Wir finden hier in Bischofswerda sehr gute Bedingungen vor und möchten davon etwas an die Stadt und die Heimat vieler unserer rund 100 Mitarbeiter zurückgeben", begründet der Geschäftsführer Alexander Holthaus und ergänzt: „Ein weiterer Grund ist auch, dass viele Kinder unserer Mitarbeiter die städtischen Schulen besuchen." Temedia beschäftigt rund 100 Mitarbeiter Die Temedia GmbH ist ein Unternehmen, das unter anderem Verbandsmaterial für Krankenhäuser, Arztpraxen und Apotheken herstellt und Auto-Verbandskästen bestückt. Am Standort in Bischofswerda sind derzeit rund 100 Mitarbeiter beschäftigt.

