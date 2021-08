Heino goes Klassik (im Kulti)

Ist er es wirklich? Ja, das ist Heino. Blondes Haar, schwarze Brille, blaues Sakko, unverkennbar. Und noch während die Pressefotografen auf die Auslöser ihrer Kameras drücken, zücken die ersten Menschen ihre Handys und bitten um Selfies mit den bekannten Sänger. Es ist morgens kurz vor Zehn und Heino lässt alles gut gelaunt und äußerst freundlich zu.

In diesen Tagen ist der 82-Jährige landauf, landab (sieben Tage, 19 Städte) unterwegs, um die Werbetrommel zu rühren für seine 2021er Tournee »Heino goes Klassik - ein deutscher Liederabend mit Band«. Viel lieber hätte er ja mit einem großen Orchester auf den Bühnen gestanden,. »Aber ein Ensemble mit 40 bis 50 Musikern auf einer Bühne oder im Tourbus und alles mit Abstand – wie soll das gehen?« Also entschied er sich für eine Nummer kleiner. Wobei: Mit Stargeiger Yuri Revich (29) und E-Orgelspieler Franz Lambert hat Heino zwei wirklich Große der Musikwelt an seiner Seite. Vom jungen Geiger Yuri, der schon etliche wichtige Musikpreise abgeräumt hat, schwärmt er geradezu: »Der Beste, den ich in meiner über 60-jähirgen Karriere erlebt habe«, lobt er. Und über Lambert: »Er ist der populärste und erfolgreichste Solist an der elektronischen Orgel, er ersetzt quasi ein ganzes Orchester.«

»Solange der liebe Gott

meine Stimme erhält,

werde ich singen«

Heino ist längst eine Marke, sein Bekanntheitsgrad liegt gefühlt bei 100 Prozent. Dass er jedoch eine klassische Musikausbildung begonnen hatte, die nur durch seinen komentenhaften Aufstieg als Volksmusiker »etwas abgebremst« wurde, wissen vielleicht die wenigsten. Nun erfüllt sich der gebürtige Düsseldorfer mit der Klassiktour (mit Schubert, Bach, Mozart, Tschaikowski, Brahms) einen Herzenswunsch. Auf seine Hits aus der Volksmusik-, der Schlager- und der Rockszene braucht das Publikum allerdings nicht verzichten.

Wie er sich fit hält? »Jeden Tag eine bis anderhalb Stunden singen«, das sei seine Medizin. Auf jeden Fall fühle er sich so fit, dass sein Management schon Konzerte bis 2025 plant. Dann wird Heino 85 Jahre alt sein. Übrigens: Seine Frau Hannelore wird ihn auf der Klassiktour begleiten. Die startet am 27. September in Leipzig und endet am 13. Dezember in Berlin – an Heinos 83. Geburtstag.

* Konzert in Dresden: 27. Oktober, 20 Uhr, Kulturpalast

* Tourdaten: hier

* Tickets: An allen bekannten VVK-Stellen von Eventim