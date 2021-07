Harley Days Dresden finden statt

Tag der Vereine im Stadthallengarten

Görlitz. Es begann damit, dass das Altstadtfest auch dieses Jahr nicht in seiner gewohnten Form stattfinden kann. Stattdessen gibt es im Zeitraum von Juni bis September verschiedene Veranstaltungen. Ein wichtiger Faktor für das Fest ist, dass sich viele Vereine engagieren, sei es durch Auftritte auf der Bühne oder durch Unterstützung beim Pin-Verkauf. Die Vereine helfen also fleißig mit, deswegen stand bei der Görlitzer Kulturservicegesellschaft die Frage, wie man den Vereinen helfen könnte? Die Idee: Das vielfältige ehrenamtliche Engagement in der Stadt will man in diesem Jahr mit einer eigenen Veranstaltung sichtbar machen und hat dazu gemeinsam mit der Stadt Görlitz, der Engagierten Stadt Görlitz und dem Oberlausitzer Kreisportbund am 31. Juli im Stadthallengarten ein Vereinsfest organisiert. Unter dem Motto „Verein(t) am Meridian. Kennenlernen. Vernetzen. Stärken“ werden sich an dem Nachmittag Vereine präsentieren, parallel dazu gibt’s ein Bühnenprogramm. „Das Vereinsleben ist durch Corona stellenweise etwas eingeschlafen. Außerdem suchen Verein immer neue Mitglieder“, sagt Gabriela Hippe von der Kulturservicegesellschaft. Mit dem Tag der Vereine wolle man zum einen den Bürgerinnen und Bürgerinnen der Stadt zeigen, wie vielfältig die Vereinslandschaft ist. Zum anderen soll er aber auch dazu dienen, dass sich die Vereine untereinander kennenlernen und sich für gemeinsame Projekte vernetzen. Mehrere hundert Vereine hat der Kulturservice dazu angeschrieben. 40 haben sich bis zum Anmeldeschluss am 10. Juli gemeldet und werden sich im Stadthallengarten präsentieren. Sie können sich dort auch zu wichtigen Vereinsthemen beraten lassen. „Wir haben eine Speedberatung organisiert“, erzählt Stephanie Rikl vom Kulturservice. Zu Themen wie Recht, Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit sind Experten vor Ort. Am Abend gibt’s außerdem drei moderierte Gruppendiskussionen zu verschiedenen Themen, eher der Tag der Vereine mit einem Erfahrungsbericht des Triathleten Maik Petzold endet. Wann & Wo: Tag der Vereine „Verein(t) am Meridian. Kennenlernen. Vernetzen. Stärken“ am 31. Juli im Stadthallengarten GörlitzOrganisiert von der Görlitzer Kulturservicegesellschaft in Zusammenarbeit mit der der Stadt Görlitz, der Engagierten Stadt Görlitz sowie dem Oberlausitzer Kreisportbund Zeitlicher Ablauf: 15 Uhr – Beginn15 bis 18 Uhr – Präsentation der Vereine + Bühnenprogramm + Speedberatung18.15 bis 19 Uhr – moderierte Gruppendiskussionen zu den Themen Öffentlichkeitsarbeit, Vereinsmanagement und Freies Netzwerken19 Uhr – Erfahrungsbericht des ehemaligen Profi-Triathleten Maik Petzold zum Thema „Veränderungsprozesse managen“Es begann damit, dass das Altstadtfest auch dieses Jahr nicht in seiner gewohnten Form stattfinden kann. Stattdessen gibt es im Zeitraum von Juni bis September verschiedene Veranstaltungen. Ein wichtiger Faktor für das Fest ist, dass sich viele…